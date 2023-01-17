Русанова (Дроздова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения11.01.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1869 ст.
Бракосочетание
14.02.1886 ст.
Поручители по жениху: Надзиратель Рязанской духовной Семинарии Николай Урусов и Личный дворянин Степан Иванов Соколов Поручители по невесте: села Алпатье государственные крестьяне Дмитрий Леонтьев Обу... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Русанов Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно