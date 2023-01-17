Русанова (Дроздова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русанова (Дроздова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Алпатьево, Луховицы, Московская область

Дата рождения

11.01.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1869 ст.

Отец: Дроздов Алексей Тарасьевич

Мать: Дроздова Анна Яковлевна

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
14.02.1886 ст.

Муж: Русанов Алексей Петрович

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Поручители по жениху: Надзиратель Рязанской духовной Семинарии Николай Урусов и Личный дворянин Степан Иванов Соколов Поручители по невесте: села Алпатье государственные крестьяне Дмитрий Леонтьев Обу... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Русанов Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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