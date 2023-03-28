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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
16Никуличи (Микуличь), с. вл.при прудах.3942132138Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Никуличь9Ник. Гавр. Рюмин1662530
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
125. Никуличи, село бывшее владельческое, дворов 82, жителей 578, церковь православная, часовня
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Никуличи село60611435135291042443Ямская слободаЦерк. кам., школа зем., ветрян. мельница
Никуличи двор. Кублицкого вл. ус.606237714443Ямская слобода
С. Никуличи хутор кр. Дорофеева6101при лин. Ряз.-Ур. ж. д. 146104—4Ямская слобода
С. Никуличи усад. кр. Кормилицына6102при лин. Ряз.-Ур. ж. д. 164104—4Ямская слобода