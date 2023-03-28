село Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Никуличи

Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
16Никуличи (Микуличь), с. вл.при прудах.3942132138Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Никуличь9Ник. Гавр. Рюмин1662530

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Ямская волость
125. Никуличи, село бывшее владельческое, дворов 82, жителей 578, церковь православная, часовня

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Ямская волость
Никуличи село60611435135291042443Ямская слободаЦерк. кам., школа зем., ветрян. мельница
Никуличи двор. Кублицкого вл. ус.606237714443Ямская слобода
С. Никуличи хутор кр. Дорофеева6101при лин. Ряз.-Ур. ж. д. 1461044Ямская слобода
С. Никуличи усад. кр. Кормилицына6102при лин. Ряз.-Ур. ж. д. 1641044Ямская слобода

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