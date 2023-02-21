Русанов Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1886 ст.
Алпатьево, Луховицы, Московская область
Поручители по жениху: Надзиратель Рязанской духовной Семинарии Николай Урусов и Личный дворянин Степан Иванов Соколов Поручители по невесте: села Алпатье государственные крестьяне Дмитрий Леонтьев Обу... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Русанова Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно