Русанов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русанов Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1869 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1886 ст.

Жена: Русанова Мария Алексеевна

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Поручители по жениху: Надзиратель Рязанской духовной Семинарии Николай Урусов и Личный дворянин Степан Иванов Соколов Поручители по невесте: села Алпатье государственные крестьяне Дмитрий Леонтьев Обу... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Русанова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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