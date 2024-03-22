Смирнова (Виноградова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Виноградова) Анна Ивановна

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Место рождения

Кожухово, Ржевский район, Тверская область

Дата рождения

15.07.1906

Дата смерти

25.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1906

Отец: Виноградов Иван Петрович

Мать: Виноградова Пелагея Алексеевна

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Бракосочетание
15.01.1932

Муж: Смирнов Андрей Александрович

Итомля, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1934

Дочь: Васильева Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Смирнов Андрей Александрович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
13.08.1935

Сын: Смирнов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Смирнов Андрей Александрович

Западная Двина, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.02.1937

Сын: Смирнов Виталий Андреевич

Отец ребёнка: Смирнов Андрей Александрович

Западная Двина, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.03.1942

Дочь: Смирнова Галина Андреевна

Отец ребёнка: Смирнов Андрей Александрович

Шубино, Кашинский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Работник сельского хозяйства
Смерть
25.05.1988
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Причина смерти: Старость
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