Смирнова (Виноградова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.07.1906
Дата смерти25.05.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1906
Бракосочетание
15.01.1932
Итомля, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1934
Дочь: Васильева Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Смирнов Андрей Александрович
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
13.08.1935
Отец ребёнка: Смирнов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
22.02.1937
Сын: Смирнов Виталий Андреевич
Отец ребёнка: Смирнов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
07.03.1942
Дочь: Смирнова Галина Андреевна
Отец ребёнка: Смирнов Андрей Александрович
Шубино, Кашинский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Работник сельского хозяйства
Смерть
25.05.1988
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Причина смерти: Старость