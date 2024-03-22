Смирнов Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения13.11.1907 ст.
Дата смерти07.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1907 ст.
Бракосочетание
15.01.1932
Жена: Смирнова Анна Ивановна
Итомля, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1934
Дочь: Васильева Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1935
Мать ребёнка: Смирнова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1937
Сын: Смирнов Виталий Андреевич
Мать ребёнка: Смирнова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1942
Дочь: Смирнова Галина Андреевна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Ивановна
Шубино, Кашинский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Сотрудник НКВД
Смерть
07.10.1941
Причина смерти: Погиб на войне