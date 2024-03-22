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Смирнов Андрей Александрович

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Место рождения

Кожухово, Ржевский район, Тверская область

Дата рождения

13.11.1907 ст.

Дата смерти

07.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1907 ст.

Отец: Смирнов Александр Диомидович (Дементьевич)

Мать: Смирнова Матрёна Семёновна

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Бракосочетание
15.01.1932

Жена: Смирнова Анна Ивановна

Итомля, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1934

Дочь: Васильева Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
13.08.1935

Сын: Смирнов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Смирнова Анна Ивановна

Западная Двина, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.02.1937

Сын: Смирнов Виталий Андреевич

Мать ребёнка: Смирнова Анна Ивановна

Западная Двина, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.03.1942

Дочь: Смирнова Галина Андреевна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Ивановна

Шубино, Кашинский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Сотрудник НКВД
Смерть
07.10.1941
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: Погиб на войне
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