Смирнова Матрёна Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1921
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Семён
Бракосочетание
07.02.1900 ст.
Итомля, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.11.1901 ст.
Дочь: Демидова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Диомидович (Дементьевич)
Рождение ребёнка
07.01.1905 ст.
Сын: Смирнов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Диомидович (Дементьевич)
Рождение ребёнка
13.11.1907 ст.
Сын: Смирнов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Диомидович (Дементьевич)
Рождение ребёнка
11.06.1911 ст.
Сын: Смирнов Иван Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Диомидович (Дементьевич)
Рождение ребёнка
08.02.1915 ст.
Дочь: Колобушкина Мария Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Диомидович (Дементьевич)
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Смирнова Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Диомидович (Дементьевич)
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка, домохозяйка
Смерть
Около 1921
Причина смерти: Кровотечение после родов