Смирнова Матрёна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Матрёна Семёновна

Место рождения

Яковлево, Ржевский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1921

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Семён

Мать: не указана

Яковлево, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.02.1900 ст.

Муж: Смирнов Александр Диомидович (Дементьевич)

Итомля, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.11.1901 ст.

Дочь: Демидова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Диомидович (Дементьевич)

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1905 ст.

Сын: Смирнов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Диомидович (Дементьевич)

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.11.1907 ст.

Сын: Смирнов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Диомидович (Дементьевич)

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.06.1911 ст.

Сын: Смирнов Иван Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Диомидович (Дементьевич)

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.02.1915 ст.

Дочь: Колобушкина Мария Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Диомидович (Дементьевич)

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Смирнова Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Диомидович (Дементьевич)

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка, домохозяйка
Смерть
Около 1921
Причина смерти: Кровотечение после родов
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