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Смирнов Виталий Андреевич

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Место рождения

Западная Двина, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.02.1937

Дата смерти

09.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1937

Отец: Смирнов Андрей Александрович

Мать: Смирнова Анна Ивановна

Западная Двина, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.09.1962

Жена: Смирнова Марина Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Марина Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник
Смерть
09.11.1996
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Рак желудка | Папа скончался в Волховской городской больнице после нескольких тяжёлых операций.
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