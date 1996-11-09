Смирнов Виталий Андреевич
Место рождения
Дата рождения22.02.1937
Дата смерти09.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1937
Бракосочетание
08.09.1962
Рождение ребёнка
21.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Марина Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник
Смерть
09.11.1996
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Рак желудка | Папа скончался в Волховской городской больнице после нескольких тяжёлых операций.