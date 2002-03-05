Смирнов Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1935
Дата смерти05.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1935
Бракосочетание
01.05.1960
Рождение ребёнка
24.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
17.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Мария Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер, горняк
Смерть
05.03.2002