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Смирнов Андрей Андреевич

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Место рождения

Западная Двина, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.08.1935

Дата смерти

05.03.2002

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1935

Отец: Смирнов Андрей Александрович

Мать: Смирнова Анна Ивановна

Западная Двина, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.05.1960

Жена: Смирнова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
24.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
17.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер, горняк
Смерть
05.03.2002
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