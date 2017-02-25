Смирнова (Деревянко) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.04.1936
Дата смерти25.02.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1936
Бракосочетание
01.05.1960
Рождение ребёнка
24.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
17.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Андрей Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Телефонистка
Смерть
25.02.2017
Калуга, город Калуга, Калужская область
Причина смерти: Старость