Смирнова (Деревянко) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Деревянко) Мария Николаевна

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Место рождения

Горловка

Дата рождения

28.04.1936

Дата смерти

25.02.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.05.1960

Муж: Смирнов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
24.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
17.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Андрей Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Телефонистка
Смерть
25.02.2017
Калуга, город Калуга, Калужская область
Причина смерти: Старость
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