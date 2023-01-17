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Виноградов Иван Петрович

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Место рождения

Кожухово, Ржевский район, Тверская область

Дата рождения

04.04.1884 ст.

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1884 ст.

Отец: Пётр Никаноров

Мать: Гликерия Козмина

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1903 ст.

Жена: Виноградова Пелагея Алексеевна

Итомля, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1906

Дочь: Смирнова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Виноградова Пелагея Алексеевна

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.11.1910 ст.

Сын: Виноградов Иван Иванович

Мать ребёнка: Виноградова Пелагея Алексеевна

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.03.1912 ст.

Дочь: Маркелова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Виноградова Пелагея Алексеевна

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.08.1914 ст.

Сын: Виноградов Александр Иванович

Мать ребёнка: Виноградова Пелагея Алексеевна

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1917 ст.

Сын: Виноградов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Виноградова Пелагея Алексеевна

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Виноградова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Виноградова Пелагея Алексеевна

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Работник сельского хозяйства
Смерть
1954
Дуброво, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Болезнь
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