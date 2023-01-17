Виноградов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения04.04.1884 ст.
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1884 ст.
Отец: Пётр Никаноров
Мать: Гликерия Козмина
Бракосочетание
20.01.1903 ст.
Итомля, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1906
Дочь: Смирнова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Виноградова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
27.11.1910 ст.
Мать ребёнка: Виноградова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
22.03.1912 ст.
Дочь: Маркелова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Виноградова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
20.08.1914 ст.
Сын: Виноградов Александр Иванович
Мать ребёнка: Виноградова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
23.09.1917 ст.
Сын: Виноградов Сергей Иванович
Мать ребёнка: Виноградова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Виноградова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Виноградова Пелагея Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Работник сельского хозяйства
Смерть
1954
Дуброво, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Болезнь