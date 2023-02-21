Гликерия Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1884 ст.

Сын: Виноградов Иван Петрович

Отец ребёнка: Пётр Никаноров

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старший Петрович

Отец ребёнка: Пётр Никаноров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старший Петрович

Отец ребёнка: Пётр Никаноров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старший Петрович

Отец ребёнка: Пётр Никаноров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Никаноров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Сестра

Отец ребёнка: Пётр Никаноров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старший Петрович

Отец ребёнка: Пётр Никаноров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Илья Петрович

Отец ребёнка: Пётр Никаноров

Смерть
Неизвестно
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