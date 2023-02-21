Гликерия Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.04.1884 ст.
Отец ребёнка: Пётр Никаноров
Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Никаноров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Сестра
Отец ребёнка: Пётр Никаноров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пётр Никаноров
Смерть
Неизвестно