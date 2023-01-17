Пётр Никаноров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1884 ст.
Мать ребёнка: Гликерия Козмина
Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Козмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гликерия Козмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Сестра
Мать ребёнка: Гликерия Козмина
Смерть
Неизвестно