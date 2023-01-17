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Пётр Никаноров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1884 ст.

Сын: Виноградов Иван Петрович

Мать ребёнка: Гликерия Козмина

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Козмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старший Петрович

Мать ребёнка: Гликерия Козмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старший Петрович

Мать ребёнка: Гликерия Козмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старший Петрович

Мать ребёнка: Гликерия Козмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Илья Петрович

Мать ребёнка: Гликерия Козмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старший Петрович

Мать ребёнка: Гликерия Козмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Сестра

Мать ребёнка: Гликерия Козмина

Смерть
Неизвестно
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