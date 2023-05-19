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Виноградов Иван Иванович

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Место рождения

Кожухово, Ржевский район, Тверская область

Дата рождения

27.11.1910 ст.

Дата смерти

Около ?.10.1988

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1910 ст.

Отец: Виноградов Иван Петрович

Мать: Виноградова Пелагея Алексеевна

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Виноградова Александра Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Виноградов Валерий Иванович

Мать ребёнка: Виноградова Александра Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1946

Дочь: Маргарита Ивановна

Мать ребёнка: Виноградова Александра Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1947

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Виноградова Александра Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Александра Тихоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Педагог
Смерть
Около ?.10.1988
Дуброво, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Старость
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