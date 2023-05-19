Виноградов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения27.11.1910 ст.
Дата смертиОколо ?.10.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1910 ст.
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Виноградова Александра Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Виноградов Валерий Иванович
Мать ребёнка: Виноградова Александра Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1946
Дочь: Маргарита Ивановна
Мать ребёнка: Виноградова Александра Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1947
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Виноградова Александра Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Педагог
Смерть
Около ?.10.1988
Дуброво, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Старость