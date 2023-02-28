Виноградова Пелагея Алексеевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1882 ст.
Дата смертиОколо 1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1882 ст.
Отец: Алексей Антонов
Мать: Елизавета Стефанова
Бракосочетание
20.01.1903 ст.
Итомля, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1906
Дочь: Смирнова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Виноградов Иван Петрович
Рождение ребёнка
27.11.1910 ст.
Отец ребёнка: Виноградов Иван Петрович
Рождение ребёнка
22.03.1912 ст.
Дочь: Маркелова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Виноградов Иван Петрович
Рождение ребёнка
20.08.1914 ст.
Сын: Виноградов Александр Иванович
Отец ребёнка: Виноградов Иван Петрович
Рождение ребёнка
23.09.1917 ст.
Сын: Виноградов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Виноградов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Виноградова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Виноградов Иван Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка, домохозяйка
Смерть
Около 1949
Дуброво, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Болезнь