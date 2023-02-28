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Виноградова Пелагея Алексеевна

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Место рождения

Кожухово, Ржевский район, Тверская область

Дата рождения

30.10.1882 ст.

Дата смерти

Около 1949

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1882 ст.

Отец: Алексей Антонов

Мать: Елизавета Стефанова

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1903 ст.

Муж: Виноградов Иван Петрович

Итомля, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1906

Дочь: Смирнова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Виноградов Иван Петрович

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.11.1910 ст.

Сын: Виноградов Иван Иванович

Отец ребёнка: Виноградов Иван Петрович

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.03.1912 ст.

Дочь: Маркелова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Виноградов Иван Петрович

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.08.1914 ст.

Сын: Виноградов Александр Иванович

Отец ребёнка: Виноградов Иван Петрович

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1917 ст.

Сын: Виноградов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Виноградов Иван Петрович

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Виноградова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Виноградов Иван Петрович

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка, домохозяйка
Смерть
Около 1949
Дуброво, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Болезнь
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