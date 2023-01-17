Маркелова (Виноградова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркелова (Виноградова) Мария Ивановна

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Место рождения

Кожухово, Ржевский район, Тверская область

Дата рождения

22.03.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1912 ст.

Отец: Виноградов Иван Петрович

Мать: Виноградова Пелагея Алексеевна

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Бракосочетание
?.05.1941

Муж: Маркелов Григорий

Дуброво, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
После 1944

Муж: Розов Михаил

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розов Михаил

Смерть
Неизвестно
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