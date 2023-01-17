Маркелова (Виноградова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.03.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1912 ст.
Бракосочетание
?.05.1941
Муж: Маркелов Григорий
Дуброво, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
После 1944
Муж: Розов Михаил
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Розов Михаил
Смерть
Неизвестно