Виноградов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения20.08.1914 ст.
Дата смертиМежду ?.11.1941 и ?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1914 ст.
Рождение ребёнка
23.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капралова Екатерина Александровна
Попово, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Агроном
Смерть
Между ?.11.1941 и ?.12.1941
Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Погиб на войне