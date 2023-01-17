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Виноградов Александр Иванович

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Место рождения

Кожухово, Ржевский район, Тверская область

Дата рождения

20.08.1914 ст.

Дата смерти

Между ?.11.1941 и ?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1914 ст.

Отец: Виноградов Иван Петрович

Мать: Виноградова Пелагея Алексеевна

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капралова Екатерина Александровна

Попово, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Агроном
Смерть
Между ?.11.1941 и ?.12.1941
Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Погиб на войне
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