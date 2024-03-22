Капралова Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиОколо 2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Рождение ребёнка
23.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виноградов Александр Иванович
Попово, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Агроном
Смерть
Около 2011
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Причина смерти: Старость