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Капралова Екатерина Александровна

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Место рождения

Молога, Города, Ярославская губерния

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Около 2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Молога, Города, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виноградов Александр Иванович

Попово, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Агроном
Смерть
Около 2011
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Причина смерти: Старость
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