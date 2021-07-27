село Медное, село Медное, Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Медное

Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Новоторжский уезд
7530Медное, с. каз.при р. Тверце и руч. Руднице.322035010511149Церковь православная 1. Сельское Училище. Почтовая Станция. Ярмарка 1. Еженедельные базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Новоторжский уезд, Медновская волость
241. Медное, село бывшее государственное, при реке Тверце, дворов 270, жителей 1457, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа, прист. Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Новоторжский уезд, Медновская волость
село Медное

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Новоторжский уезд, Медновская волость
8Медное247

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калининский район
110534Медноесело56°56'35°29'O-36-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калининский муниципальный район, Медновское сельское поселение
28620438101с Медноесело
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