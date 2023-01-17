Агапов Стефан Павлович
Место рождения
Дата рождения10.12.1840 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1840 ст.
Восприемники: служащий казак Николай Лукьянович Курочкин и умершего Казачебугоринской станицы казака Гаврилы Андреевича Малетина дочь девица Евдокия Гавриловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/... Показать все
Бракосочетание
28.10.1860 ст.
Жених: Красноярской команды служащий казак Стефан Павлович Агапов - 19 лет Невеста: Красноярского мещанина Ивана Андреевича Курохтина дочь девица Параскева Ивановна - 16 лет Поручители: Красноярско... Показать все
Рождение ребёнка
1866
Сын: Агапов Николай Степанович
Мать ребёнка: Агапова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Мать ребёнка: Агапова Ульяна Яковлевна
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 23
Бракосочетание
Около 1875
Жена: Агапова Ульяна Яковлевна
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 19
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Дочь: Агапова Фаина Степановна
Мать ребёнка: Агапова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Мать ребёнка: Агапова Ульяна Яковлевна
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 19
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Мать ребёнка: Агапова Ульяна Яковлевна
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 19
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Дочь: Агапова Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Агапова Ульяна Яковлевна
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 19
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Дочь: Агапова Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Агапова Ульяна Яковлевна
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 19
Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.
Сын: Агапов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Агапова Параскева Ивановна
Смерть
После 1909