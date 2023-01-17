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Агапов Стефан Павлович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

10.12.1840 ст.

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

Вычислено 1809 г.р.

Жена

Вычислено 1844 г.р.
Вычислено 1859 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1840 ст.

Отец: Агапов Павел Михайлович

Мать: Агапова Матрена Стефановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: служащий казак Николай Лукьянович Курочкин и умершего Казачебугоринской станицы казака Гаврилы Андреевича Малетина дочь девица Евдокия Гавриловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/... Показать все
Бракосочетание
28.10.1860 ст.

Жена: Агапова Параскева Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярской команды служащий казак Стефан Павлович Агапов - 19 лет Невеста: Красноярского мещанина Ивана Андреевича Курохтина дочь девица Параскева Ивановна - 16 лет Поручители: Красноярско... Показать все
Рождение ребёнка
1866

Сын: Агапов Николай Степанович

Мать ребёнка: Агапова Параскева Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Сын: Агапов Павел Степанович

Мать ребёнка: Агапова Ульяна Яковлевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 23
Бракосочетание
Около 1875

Жена: Агапова Ульяна Яковлевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 19
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Дочь: Агапова Фаина Степановна

Мать ребёнка: Агапова Параскева Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Сын: Агапов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Агапова Ульяна Яковлевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 19
Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Сын: Агапов Иосиф Степанович

Мать ребёнка: Агапова Ульяна Яковлевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 19
Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Дочь: Агапова Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Агапова Ульяна Яковлевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 19
Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Дочь: Агапова Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Агапова Ульяна Яковлевна

Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 19
Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.

Сын: Агапов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Агапова Параскева Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
После 1909
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