Агапова Фаина Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.
Отец: Агапов Стефан Павлович
Рождение ребёнка
04.09.1892 ст.
Дочь: Агапова Любовь
Отец ребёнка: не указан
Восприемники: Красноярские казаки Павел Степанович и Ульяна Яковлевна Агаповы https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-8 файл 31 номер 94
Смерть
Неизвестно