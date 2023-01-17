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Агапова Фаина Степановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.

Отец: Агапов Стефан Павлович

Мать: Агапова Параскева Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
04.09.1892 ст.

Дочь: Агапова Любовь

Отец ребёнка: не указан

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские казаки Павел Степанович и Ульяна Яковлевна Агаповы https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-8 файл 31 номер 94
Смерть
Неизвестно
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