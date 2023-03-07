Агапова (Курохтина) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова (Курохтина) Параскева Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1844

Дата смерти

До 1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
28.10.1860 ст.

Муж: Агапов Стефан Павлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярской команды служащий казак Стефан Павлович Агапов - 19 лет Невеста: Красноярского мещанина Ивана Андреевича Курохтина дочь девица Параскева Ивановна - 16 лет Поручители: Красноярско... Показать все
Рождение ребёнка
1866

Сын: Агапов Николай Степанович

Отец ребёнка: Агапов Стефан Павлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
До 1874
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Дочь: Агапова Фаина Степановна

Отец ребёнка: Агапов Стефан Павлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.

Сын: Агапов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Агапов Стефан Павлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
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