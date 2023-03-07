Агапова (Курохтина) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1844
Дата смертиДо 1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1860 ст.
Жених: Красноярской команды служащий казак Стефан Павлович Агапов - 19 лет Невеста: Красноярского мещанина Ивана Андреевича Курохтина дочь девица Параскева Ивановна - 16 лет Поручители: Красноярско... Показать все
Рождение ребёнка
1866
Сын: Агапов Николай Степанович
Отец ребёнка: Агапов Стефан Павлович
Смерть
До 1874
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Дочь: Агапова Фаина Степановна
Отец ребёнка: Агапов Стефан Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.
Сын: Агапов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Агапов Стефан Павлович