Агапов Михаил Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1876
Отец: Агапов Стефан Павлович
Мать: Агапова Ульяна Яковлевна
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 19
Смерть
Неизвестно