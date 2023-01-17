Агапова Ульяна Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Отец ребёнка: Агапов Стефан Павлович
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 23
Бракосочетание
Около 1875
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 19
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Отец ребёнка: Агапов Стефан Павлович
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 19
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Отец ребёнка: Агапов Стефан Павлович
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 19
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Дочь: Агапова Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Агапов Стефан Павлович
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 19
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Дочь: Агапова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Агапов Стефан Павлович
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 19
Смерть
Неизвестно