Агапова Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова Пелагея Степановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1879

Дата смерти

11.07.1899 ст.

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

Вычислено 1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879

Отец: Агапов Стефан Павлович

Мать: Агапова Ульяна Яковлевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 19
Смерть
11.07.1899 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 17 лет от туберкулеза правого бедра https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-31 файл 13 номер 29
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