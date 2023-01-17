Агапова Пелагея Степановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1879
Дата смерти11.07.1899 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Вычислено 1879
Отец: Агапов Стефан Павлович
Мать: Агапова Ульяна Яковлевна
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 19
Смерть
11.07.1899 ст.
умерла в возрасте 17 лет от туберкулеза правого бедра https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-31 файл 13 номер 29