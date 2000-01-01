Агапова Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

Вычислено 1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: Агапов Стефан Павлович

Мать: Агапова Ульяна Яковлевна

Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 19
Смерть
Неизвестно
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