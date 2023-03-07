Агапова (Горбунцова) Матрена Стефановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1829 ст.
жених: казак Красноярской казачьей команды малолеток Павел Михайлович Агапов невеста: дочь государственного крестьянина Стефана Дмитриевича Горбунцова девица Матрена Стефановна поручители: родной дед ... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1833 ст.
Отец ребёнка: Агапов Павел Михайлович
Восприемники: Красноярский гос. крестьянин Никита Степанович Горбунцов и Красноярского казака Никифора Ивановича Малафеева жена Наталья Ильина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 фа... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Отец ребёнка: Агапов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
26.04.1838 ст.
Дочь: Вереина Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Агапов Павел Михайлович
восприемники: служащий казак Иван Иванович Трясоногов и гос. крестьянка девица Мария Петровна Тарасова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-2 файл 399 номер 40
Рождение ребёнка
10.12.1840 ст.
Отец ребёнка: Агапов Павел Михайлович
Восприемники: служащий казак Николай Лукьянович Курочкин и умершего Казачебугоринской станицы казака Гаврилы Андреевича Малетина дочь девица Евдокия Гавриловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1845
Отец ребёнка: Агапов Павел Михайлович
Восприемники: Красноярский мещанин Иван Ларионович Лаксин и Красноярского служащего казака Ивана Кузьмича Мамутова жена Анна Степановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-4 файл 15 н... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1847 ст.
Дочь: Агапова Мария Павловна
Отец ребёнка: Агапов Павел Михайлович
Восприемники: Конноартилерийской N16 батареи служащий казак Гавриил Анисимович Маклецов и Красноярского служащего казака Ивана Дмитриевича Белянина жена Анастасия Федоровна https://rodoslovnaya.astrob... Показать все
Рождение ребёнка
18.06.1851 ст.
Дочь: Агапова Агриппина Павловна
Отец ребёнка: Агапов Павел Михайлович
Восприемники: Служащий казак Николай Павлович Осминкин и Красноярский мещанин Никита Павлович Савельев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-5 файл 24 номер 49
Смерть
Неизвестно