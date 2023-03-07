Агапова (Горбунцова) Матрена Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова (Горбунцова) Матрена Стефановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
10.02.1829 ст.

Муж: Агапов Павел Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
жених: казак Красноярской казачьей команды малолеток Павел Михайлович Агапов невеста: дочь государственного крестьянина Стефана Дмитриевича Горбунцова девица Матрена Стефановна поручители: родной дед ... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1833 ст.

Сын: Агапов Николай Павлович

Отец ребёнка: Агапов Павел Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский гос. крестьянин Никита Степанович Горбунцов и Красноярского казака Никифора Ивановича Малафеева жена Наталья Ильина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 фа... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Сын: Агапов Василий Павлович

Отец ребёнка: Агапов Павел Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
26.04.1838 ст.

Дочь: Вереина Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Агапов Павел Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
восприемники: служащий казак Иван Иванович Трясоногов и гос. крестьянка девица Мария Петровна Тарасова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-2 файл 399 номер 40
Рождение ребёнка
10.12.1840 ст.

Сын: Агапов Стефан Павлович

Отец ребёнка: Агапов Павел Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: служащий казак Николай Лукьянович Курочкин и умершего Казачебугоринской станицы казака Гаврилы Андреевича Малетина дочь девица Евдокия Гавриловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1845

Сын: Агапов Гавриил Павлович

Отец ребёнка: Агапов Павел Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Иван Ларионович Лаксин и Красноярского служащего казака Ивана Кузьмича Мамутова жена Анна Степановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-4 файл 15 н... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1847 ст.

Дочь: Агапова Мария Павловна

Отец ребёнка: Агапов Павел Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Конноартилерийской N16 батареи служащий казак Гавриил Анисимович Маклецов и Красноярского служащего казака Ивана Дмитриевича Белянина жена Анастасия Федоровна https://rodoslovnaya.astrob... Показать все
Рождение ребёнка
18.06.1851 ст.

Дочь: Агапова Агриппина Павловна

Отец ребёнка: Агапов Павел Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Служащий казак Николай Павлович Осминкин и Красноярский мещанин Никита Павлович Савельев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-5 файл 24 номер 49
Смерть
Неизвестно
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