Агапова Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения13.07.1847 ст.
Дата смерти07.07.1849 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1847 ст.
Восприемники: Конноартилерийской N16 батареи служащий казак Гавриил Анисимович Маклецов и Красноярского служащего казака Ивана Дмитриевича Белянина жена Анастасия Федоровна https://rodoslovnaya.astrob... Показать все
Смерть
07.07.1849 ст.
умерла в возрасте 2 лет от поноса https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-4 файл 482 номер 25