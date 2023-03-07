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Агапова Мария Павловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

13.07.1847 ст.

Дата смерти

07.07.1849 ст.

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1847 ст.

Отец: Агапов Павел Михайлович

Мать: Агапова Матрена Стефановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Конноартилерийской N16 батареи служащий казак Гавриил Анисимович Маклецов и Красноярского служащего казака Ивана Дмитриевича Белянина жена Анастасия Федоровна https://rodoslovnaya.astrob... Показать все
Смерть
07.07.1849 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 2 лет от поноса https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-4 файл 482 номер 25
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