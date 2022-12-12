Агапов Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.04.1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
12.04.1810 ст.
Отец: Агапов Михаил Никитич
Мать: Агапова Анна Григорьевна
Восприемник: казак Анлрей Никитич Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 249 номер 68
Бракосочетание
10.02.1829 ст.
жених: казак Красноярской казачьей команды малолеток Павел Михайлович Агапов невеста: дочь государственного крестьянина Стефана Дмитриевича Горбунцова девица Матрена Стефановна поручители: родной дед ... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1833 ст.
Мать ребёнка: Агапова Матрена Стефановна
Восприемники: Красноярский гос. крестьянин Никита Степанович Горбунцов и Красноярского казака Никифора Ивановича Малафеева жена Наталья Ильина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 фа... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Мать ребёнка: Агапова Матрена Стефановна
Рождение ребёнка
26.04.1838 ст.
Дочь: Вереина Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Агапова Матрена Стефановна
восприемники: служащий казак Иван Иванович Трясоногов и гос. крестьянка девица Мария Петровна Тарасова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-2 файл 399 номер 40
Рождение ребёнка
10.12.1840 ст.
Мать ребёнка: Агапова Матрена Стефановна
Восприемники: служащий казак Николай Лукьянович Курочкин и умершего Казачебугоринской станицы казака Гаврилы Андреевича Малетина дочь девица Евдокия Гавриловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1845
Мать ребёнка: Агапова Матрена Стефановна
Восприемники: Красноярский мещанин Иван Ларионович Лаксин и Красноярского служащего казака Ивана Кузьмича Мамутова жена Анна Степановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-4 файл 15 н... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1847 ст.
Дочь: Агапова Мария Павловна
Мать ребёнка: Агапова Матрена Стефановна
Восприемники: Конноартилерийской N16 батареи служащий казак Гавриил Анисимович Маклецов и Красноярского служащего казака Ивана Дмитриевича Белянина жена Анастасия Федоровна https://rodoslovnaya.astrob... Показать все
Рождение ребёнка
18.06.1851 ст.
Дочь: Агапова Агриппина Павловна
Мать ребёнка: Агапова Матрена Стефановна
Восприемники: Служащий казак Николай Павлович Осминкин и Красноярский мещанин Никита Павлович Савельев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-5 файл 24 номер 49
Военная служба
Неизвестно
1829 казак команды малолеток ( с18 до 20 лет) 1847 бомбардир конноартилерийской 16-й батареи 1855 служащий урядник 1857 отставной урядник
Смерть
Неизвестно