Агапов Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапов Павел Михайлович

Агапов Павел Михайлович

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

12.04.1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1810 ст.

Отец: Агапов Михаил Никитич

Мать: Агапова Анна Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: казак Анлрей Никитич Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 249 номер 68
Бракосочетание
10.02.1829 ст.

Жена: Агапова Матрена Стефановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
жених: казак Красноярской казачьей команды малолеток Павел Михайлович Агапов невеста: дочь государственного крестьянина Стефана Дмитриевича Горбунцова девица Матрена Стефановна поручители: родной дед ... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1833 ст.

Сын: Агапов Николай Павлович

Мать ребёнка: Агапова Матрена Стефановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский гос. крестьянин Никита Степанович Горбунцов и Красноярского казака Никифора Ивановича Малафеева жена Наталья Ильина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 фа... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Сын: Агапов Василий Павлович

Мать ребёнка: Агапова Матрена Стефановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
26.04.1838 ст.

Дочь: Вереина Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Агапова Матрена Стефановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
восприемники: служащий казак Иван Иванович Трясоногов и гос. крестьянка девица Мария Петровна Тарасова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-2 файл 399 номер 40
Рождение ребёнка
10.12.1840 ст.

Сын: Агапов Стефан Павлович

Мать ребёнка: Агапова Матрена Стефановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: служащий казак Николай Лукьянович Курочкин и умершего Казачебугоринской станицы казака Гаврилы Андреевича Малетина дочь девица Евдокия Гавриловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1845

Сын: Агапов Гавриил Павлович

Мать ребёнка: Агапова Матрена Стефановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Иван Ларионович Лаксин и Красноярского служащего казака Ивана Кузьмича Мамутова жена Анна Степановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-4 файл 15 н... Показать все
Рождение ребёнка
13.07.1847 ст.

Дочь: Агапова Мария Павловна

Мать ребёнка: Агапова Матрена Стефановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Конноартилерийской N16 батареи служащий казак Гавриил Анисимович Маклецов и Красноярского служащего казака Ивана Дмитриевича Белянина жена Анастасия Федоровна https://rodoslovnaya.astrob... Показать все
Рождение ребёнка
18.06.1851 ст.

Дочь: Агапова Агриппина Павловна

Мать ребёнка: Агапова Матрена Стефановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Служащий казак Николай Павлович Осминкин и Красноярский мещанин Никита Павлович Савельев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-5 файл 24 номер 49
Военная служба
Неизвестно
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
1829 казак команды малолеток ( с18 до 20 лет) 1847 бомбардир конноартилерийской 16-й батареи 1855 служащий урядник 1857 отставной урядник
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close