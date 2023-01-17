Агапова Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
имя и отчество восприемника из метрической записи о рождении 21/01/1819 https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 529 номер 8
Бракосочетание
Около 1795
Рождение ребёнка
24.03.1799 ст.
Отец ребёнка: Агапов Михаил Никитич
Восприемник: казак Андрей Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 13 номер 17
Рождение ребёнка
12.08.1800 ст.
Отец ребёнка: Агапов Михаил Никитич
Восприемник: отставной казак Андрей Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 31 номер 62
Рождение ребёнка
23.02.1803 ст.
Дочь: Агапова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Агапов Михаил Никитич
Восприемник: Красноярского купца Гаврилы Займенцева жена Марфа https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 77 номер 25
Рождение ребёнка
18.09.1807 ст.
Отец ребёнка: Агапов Михаил Никитич
Восприемник: Красноярский крестьянин Иван Самойлов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 180 номер 95
Рождение ребёнка
12.04.1810 ст.
Отец ребёнка: Агапов Михаил Никитич
Восприемник: казак Анлрей Никитич Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 249 номер 68
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Смирнова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Агапов Михаил Никитич
запись о рождении не найдена, была дочь Мария Михайловна 1803 г.р. но она умерла в младенческом возрасте.
Рождение ребёнка
11.04.1812 ст.
Дочь: Агапова Агафия Михайловна
Отец ребёнка: Агапов Михаил Никитич
Восприемник: умершего отставного казака Семена Епанчина дочь девица Прасковья Семеновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 300 номер 37
Рождение ребёнка
Вычислено 31.10.1812 ст.
Отец ребёнка: Агапов Михаил Никитич
Отец: отставной казак Восприемник: служивый казак Петр Иванович Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 308 номер 119
Рождение ребёнка
09.02.1814 ст.
Сын: Агапов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Агапов Михаил Никитич
Восприемник: Красноярский мещанин Василий Петрович Уфинцов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 371 номер 22
Смерть
Неизвестно