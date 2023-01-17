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Агапова Анна Григорьевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
имя и отчество восприемника из метрической записи о рождении 21/01/1819 https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 529 номер 8
Бракосочетание
Около 1795

Муж: Агапов Михаил Никитич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.03.1799 ст.

Сын: Агапов Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Агапов Михаил Никитич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: казак Андрей Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 13 номер 17
Рождение ребёнка
12.08.1800 ст.

Сын: Агапов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Агапов Михаил Никитич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: отставной казак Андрей Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 31 номер 62
Рождение ребёнка
23.02.1803 ст.

Дочь: Агапова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Агапов Михаил Никитич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярского купца Гаврилы Займенцева жена Марфа https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 77 номер 25
Рождение ребёнка
18.09.1807 ст.

Сын: Агапов Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Агапов Михаил Никитич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский крестьянин Иван Самойлов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 180 номер 95
Рождение ребёнка
12.04.1810 ст.

Сын: Агапов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Агапов Михаил Никитич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: казак Анлрей Никитич Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 249 номер 68
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Смирнова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Агапов Михаил Никитич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
запись о рождении не найдена, была дочь Мария Михайловна 1803 г.р. но она умерла в младенческом возрасте.
Рождение ребёнка
11.04.1812 ст.

Дочь: Агапова Агафия Михайловна

Отец ребёнка: Агапов Михаил Никитич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: умершего отставного казака Семена Епанчина дочь девица Прасковья Семеновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 300 номер 37
Рождение ребёнка
Вычислено 31.10.1812 ст.

Сын: Агапов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Агапов Михаил Никитич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Восприемник: служивый казак Петр Иванович Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 308 номер 119
Рождение ребёнка
09.02.1814 ст.

Сын: Агапов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Агапов Михаил Никитич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский мещанин Василий Петрович Уфинцов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 371 номер 22
Смерть
Неизвестно
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