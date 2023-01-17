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Агапова Агафия Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

11.04.1812 ст.

Дата смерти

22.06.1830 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1812 ст.

Отец: Агапов Михаил Никитич

Мать: Агапова Анна Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: умершего отставного казака Семена Епанчина дочь девица Прасковья Семеновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 300 номер 37
Смерть
22.06.1830 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла в возрасте 19 лет от ломоты https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 130 номер 22
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