Агапова Агафия Михайловна
Место рождения
Дата рождения11.04.1812 ст.
Дата смерти22.06.1830 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1812 ст.
Отец: Агапов Михаил Никитич
Мать: Агапова Анна Григорьевна
Восприемник: умершего отставного казака Семена Епанчина дочь девица Прасковья Семеновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 300 номер 37
Смерть
22.06.1830 ст.
Умерла в возрасте 19 лет от ломоты https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 130 номер 22