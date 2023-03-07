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Агапова Мария Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

23.02.1803 ст.

Дата смерти

29.10.1803 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1803 ст.

Отец: Агапов Михаил Никитич

Мать: Агапова Анна Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярского купца Гаврилы Займенцева жена Марфа https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 77 номер 25
Смерть
29.10.1803 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 4 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 99 номер 40
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