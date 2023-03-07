Агапова Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.02.1803 ст.
Дата смерти29.10.1803 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1803 ст.
Отец: Агапов Михаил Никитич
Мать: Агапова Анна Григорьевна
Восприемник: Красноярского купца Гаврилы Займенцева жена Марфа https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 77 номер 25
Смерть
29.10.1803 ст.
умерла в возрасте 4 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 99 номер 40