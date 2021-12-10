Агапов Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения31.10.1812 ст.
Дата смерти16.02.1845 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1812 ст.
Отец: Агапов Михаил Никитич
Мать: Агапова Анна Григорьевна
Отец: отставной казак Восприемник: служивый казак Петр Иванович Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 308 номер 119
Бракосочетание
11.01.1834 ст.
Жених: служащий казак Агапов Михаил Михайлович - 22 лет Невеста: мещанка Прасковья Гавриловна Григорьева -17 лет Поручители: дядя родной жениха Андрей Никитич Агапов и отчим невесты унтер-офицер Яков ... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1838 ст.
Дочь: Агапова Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Агапова (Григорьева) Прасковья Гавриловна
Восприемник: государственного крестьянина дочь девица Пелагея Даниловна Горбачева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-2 файл 401 номер 45
Рождение ребёнка
22.09.1841 ст.
Дочь: Агапова Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Агапова (Григорьева) Прасковья Гавриловна
Восприемники: Красноярского Владимирского собора причетник Алексей Григорьевич Юшин и Красноярской казачей команды сотника Василия Алексеевича Мыльникова дочь девица Татьяна Васильевна https://rodos... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1843 ст.
Дочь: Агапов Иоанн Михайлович
Мать ребёнка: Агапова (Григорьева) Прасковья Гавриловна
Восприемники: Красноярские мещанине Аркадий Григорьевич Уфинцев и девица Агриппина Михайловна Займенцева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-3 файл 287 номер 91
Смерть
16.02.1845 ст.
Умер Красноярский отставной казак в возрасте 29 лет от простуды https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-4 файл 82 номер 11