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Агапова Фекла Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

22.09.1841 ст.

Дата смерти

22.11.1848 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1812 г.р.

Мать

Около 1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1841 ст.

Отец: Агапов Михаил Михайлович

Мать: Агапова Прасковья Гавриловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярского Владимирского собора причетник Алексей Григорьевич Юшин и Красноярской казачей команды сотника Василия Алексеевича Мыльникова дочь девица Татьяна Васильевна https://rodos... Показать все
Смерть
22.11.1848 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла в возрасте 6 недель от младенческой болезни https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-3 файл 154 номер 63
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