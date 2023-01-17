Агапова Фекла Михайловна
Место рождения
Дата рождения22.09.1841 ст.
Дата смерти22.11.1848 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1841 ст.
Восприемники: Красноярского Владимирского собора причетник Алексей Григорьевич Юшин и Красноярской казачей команды сотника Василия Алексеевича Мыльникова дочь девица Татьяна Васильевна https://rodos... Показать все
Смерть
22.11.1848 ст.
Умерла в возрасте 6 недель от младенческой болезни https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-3 файл 154 номер 63