Агапова Прасковья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1837
Рождение ребёнка
23.03.1838 ст.
Дочь: Агапова Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Агапов Михаил Михайлович
Восприемник: государственного крестьянина дочь девица Пелагея Даниловна Горбачева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-2 файл 401 номер 45
Рождение ребёнка
22.09.1841 ст.
Дочь: Агапова Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Агапов Михаил Михайлович
Восприемники: Красноярского Владимирского собора причетник Алексей Григорьевич Юшин и Красноярской казачей команды сотника Василия Алексеевича Мыльникова дочь девица Татьяна Васильевна https://rodos... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1843 ст.
Дочь: Агапов Иоанн Михайлович
Отец ребёнка: Агапов Михаил Михайлович
Восприемники: Красноярские мещанине Аркадий Григорьевич Уфинцев и девица Агриппина Михайловна Займенцева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-3 файл 287 номер 91
Смерть
Неизвестно