Агапова Прасковья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова Прасковья Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1837

Муж: Агапов Михаил Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.03.1838 ст.

Дочь: Агапова Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Агапов Михаил Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: государственного крестьянина дочь девица Пелагея Даниловна Горбачева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-2 файл 401 номер 45
Рождение ребёнка
22.09.1841 ст.

Дочь: Агапова Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Агапов Михаил Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярского Владимирского собора причетник Алексей Григорьевич Юшин и Красноярской казачей команды сотника Василия Алексеевича Мыльникова дочь девица Татьяна Васильевна https://rodos... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1843 ст.

Дочь: Агапов Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Агапов Михаил Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещанине Аркадий Григорьевич Уфинцев и девица Агриппина Михайловна Займенцева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-3 файл 287 номер 91
Смерть
Неизвестно
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