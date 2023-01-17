Агапов Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.08.1800 ст.
Дата смерти22.03.1802 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.08.1800 ст.
Отец: Агапов Михаил Никитич
Мать: Агапова Анна Григорьевна
Восприемник: отставной казак Андрей Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 31 номер 62
Смерть
22.03.1802 ст.
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 68 номер 41