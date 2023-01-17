Агапов Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапов Андрей Михайлович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

12.08.1800 ст.

Дата смерти

22.03.1802 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1800 ст.

Отец: Агапов Михаил Никитич

Мать: Агапова Анна Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: отставной казак Андрей Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 31 номер 62
Смерть
22.03.1802 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 68 номер 41
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