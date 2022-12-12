Смирнова (Агапова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Агапова) Мария Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Агапов Михаил Никитич

Мать: Агапова Анна Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
запись о рождении не найдена, была дочь Мария Михайловна 1803 г.р. но она умерла в младенческом возрасте.
Бракосочетание
20.01.1829 ст.

Муж: Смирнов Федор Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский казак Федор Алексеевич Смирнов Невеста: дочь умершего казака Михаила Никитича Агапова девица Мария Михайловна Поручители: отец жениха родной Красноярский казак Федор Смирнов и дяд... Показать все
Смерть
Неизвестно
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