Смирнова (Агапова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1810
Отец: Агапов Михаил Никитич
Мать: Агапова Анна Григорьевна
запись о рождении не найдена, была дочь Мария Михайловна 1803 г.р. но она умерла в младенческом возрасте.
Бракосочетание
20.01.1829 ст.
Жених: Красноярский казак Федор Алексеевич Смирнов Невеста: дочь умершего казака Михаила Никитича Агапова девица Мария Михайловна Поручители: отец жениха родной Красноярский казак Федор Смирнов и дяд... Показать все
Смерть
Неизвестно