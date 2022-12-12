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Смирнов Федор Алексеевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
20.01.1829 ст.

Жена: Смирнова Мария Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский казак Федор Алексеевич Смирнов Невеста: дочь умершего казака Михаила Никитича Агапова девица Мария Михайловна Поручители: отец жениха родной Красноярский казак Федор Смирнов и дяд... Показать все
Смерть
Неизвестно
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