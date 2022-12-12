Смирнов Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1829 ст.
Жених: Красноярский казак Федор Алексеевич Смирнов Невеста: дочь умершего казака Михаила Никитича Агапова девица Мария Михайловна Поручители: отец жениха родной Красноярский казак Федор Смирнов и дяд... Показать все
Смерть
Неизвестно