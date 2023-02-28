Агапов Иоанн Михайлович
Место рождения
Дата рождения24.03.1799 ст.
Дата смерти29.05.1799 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.03.1799 ст.
Отец: Агапов Михаил Никитич
Мать: Агапова Анна Григорьевна
Восприемник: казак Андрей Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 13 номер 17
Смерть
29.05.1799 ст.
умер в возрасте 9 недель https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 22 номер 41