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Агапов Иоанн Михайлович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

24.03.1799 ст.

Дата смерти

29.05.1799 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1799 ст.

Отец: Агапов Михаил Никитич

Мать: Агапова Анна Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: казак Андрей Агапов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 13 номер 17
Смерть
29.05.1799 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в возрасте 9 недель https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 22 номер 41
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