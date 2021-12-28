Агапов Иоанн Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапов Иоанн Михайлович

Агапов Иоанн Михайлович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

18.09.1807 ст.

Дата смерти

18.08.1809 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1807 ст.

Отец: Агапов Михаил Никитич

Мать: Агапова Анна Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский крестьянин Иван Самойлов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 180 номер 95
Смерть
18.08.1809 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в возрасте 2 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 237 номер 51

Мы используем куки для улучшения работы сайта.