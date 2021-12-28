Агапов Иоанн Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.09.1807 ст.
Дата смерти18.08.1809 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1807 ст.
Отец: Агапов Михаил Никитич
Мать: Агапова Анна Григорьевна
Восприемник: Красноярский крестьянин Иван Самойлов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 180 номер 95
Смерть
18.08.1809 ст.
умер в возрасте 2 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 237 номер 51