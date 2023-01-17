Вереина (Агапова) Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вереина (Агапова) Пелагея Павловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

26.04.1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1838 ст.

Отец: Агапов Павел Михайлович

Мать: Агапова Матрена Стефановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
восприемники: служащий казак Иван Иванович Трясоногов и гос. крестьянка девица Мария Петровна Тарасова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-2 файл 399 номер 40
Бракосочетание
24.01.1857 ст.

Муж: Вереин Егор Леонтьевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярской служащий казак Егор Леонтьевич Вереин - 18 лет Невеста: отставного младшего урядника павла Михайловича Агапова дочь девица Пелагея Павловна - 18 лет Поручители: Красноярский купе... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1858 ст.

Дочь: Вереина Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Вереин Егор Леонтьевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
восприемники: служащий казак Стефан Павлович Агапов и служащего казака Льва Яковлевича? Вереина дочь девица Ольга Львовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 138 номер 110
Рождение ребёнка
06.12.1860 ст.

Дочь: Вереина Анна Егоровна

Отец ребёнка: Вереин Егор Леонтьевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: служащий казак Стефан Павлович Агапов и умершего мещанина Ивана Серебрякова дочь девица Татьяна Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 333 номер 109
Смерть
Неизвестно
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