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Вереина Екатерина Егоровна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.11.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1838 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1858 ст.

Отец: Вереин Егор Леонтьевич

Мать: Вереина Пелагея Павловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
восприемники: служащий казак Стефан Павлович Агапов и служащего казака Льва Яковлевича? Вереина дочь девица Ольга Львовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 138 номер 110
Смерть
Неизвестно