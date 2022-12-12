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Вереин Егор Леонтьевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
24.01.1857 ст.

Жена: Вереина Пелагея Павловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярской служащий казак Егор Леонтьевич Вереин - 18 лет Невеста: отставного младшего урядника павла Михайловича Агапова дочь девица Пелагея Павловна - 18 лет Поручители: Красноярский купе... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1858 ст.

Дочь: Вереина Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Вереина Пелагея Павловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
восприемники: служащий казак Стефан Павлович Агапов и служащего казака Льва Яковлевича? Вереина дочь девица Ольга Львовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 138 номер 110
Рождение ребёнка
06.12.1860 ст.

Дочь: Вереина Анна Егоровна

Мать ребёнка: Вереина Пелагея Павловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: служащий казак Стефан Павлович Агапов и умершего мещанина Ивана Серебрякова дочь девица Татьяна Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 333 номер 109
Смерть
Неизвестно
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