Вереин Егор Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1838 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1857 ст.
Жена: Вереина Пелагея Павловна
Жених: Красноярской служащий казак Егор Леонтьевич Вереин - 18 лет Невеста: отставного младшего урядника павла Михайловича Агапова дочь девица Пелагея Павловна - 18 лет Поручители: Красноярский купе... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1858 ст.
Дочь: Вереина Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Вереина Пелагея Павловна
восприемники: служащий казак Стефан Павлович Агапов и служащего казака Льва Яковлевича? Вереина дочь девица Ольга Львовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 138 номер 110
Рождение ребёнка
06.12.1860 ст.
Дочь: Вереина Анна Егоровна
Мать ребёнка: Вереина Пелагея Павловна
Восприемники: служащий казак Стефан Павлович Агапов и умершего мещанина Ивана Серебрякова дочь девица Татьяна Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 333 номер 109
Смерть
Неизвестно