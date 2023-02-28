Вереина Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения06.12.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1860 ст.
Отец: Вереин Егор Леонтьевич
Мать: Вереина Пелагея Павловна
Восприемники: служащий казак Стефан Павлович Агапов и умершего мещанина Ивана Серебрякова дочь девица Татьяна Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 333 номер 109
Смерть
Неизвестно