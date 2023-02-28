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Вереина Анна Егоровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

06.12.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1838 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1860 ст.

Отец: Вереин Егор Леонтьевич

Мать: Вереина Пелагея Павловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: служащий казак Стефан Павлович Агапов и умершего мещанина Ивана Серебрякова дочь девица Татьяна Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 333 номер 109
Смерть
Неизвестно
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