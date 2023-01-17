Васинский Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1817
Сын: Васинский Александр Федорович
Мать ребёнка: Васинская Татьяна
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1819
Сын: Васинский Никита Федорович
Мать ребёнка: Васинская Татьяна
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Агрипина Федоровна
Мать ребёнка: Васинская Татьяна
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Васинская Татьяна
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Васинская Татьяна
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1831
Сын: Васинский Сергей Фёдорович
Мать ребёнка: Васинская Татьяна
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1833
Сын: Васинский Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Васинская Татьяна
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Васинская Татьяна
Благовещенский завод
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васинская Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васинская Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васинский Василий Федорович
Мать ребёнка: Васинская Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васинский Данил Федорович
Мать ребёнка: Васинская Татьяна
Смерть
1852
Благовещенский завод