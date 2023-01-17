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Васинский Федор Иванович

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1797

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Васинский Иван Алексеевич

Мать: Васинская Дарья Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1817

Сын: Васинский Александр Федорович

Мать ребёнка: Васинская Татьяна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1819

Сын: Васинский Никита Федорович

Мать ребёнка: Васинская Татьяна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Агрипина Федоровна

Мать ребёнка: Васинская Татьяна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Васинская Татьяна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Васинская Татьяна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1831

Сын: Васинский Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Васинская Татьяна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1833

Сын: Васинский Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Васинская Татьяна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Васинская Татьяна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васинская Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васинский Агей Федорович

Мать ребёнка: Васинская Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васинский Василий Федорович

Мать ребёнка: Васинская Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васинский Данил Федорович

Мать ребёнка: Васинская Татьяна

Смерть
1852
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
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