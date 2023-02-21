Васинский Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васинский Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васинский Федор Иванович

Мать: Васинская Татьяна

Рождение ребёнка
24.09.1889

Дочь: Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Васинская Мария

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васинская Мария

Смерть
Неизвестно
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