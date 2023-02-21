Васинский Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васинский Федор Иванович
Мать: Васинская Татьяна
Рождение ребёнка
24.09.1889
Дочь: Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Васинская Мария
Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васинская Мария
Смерть
Неизвестно