Васинская Татьяна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиДо 1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1817
Сын: Васинский Александр Федорович
Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1819
Сын: Васинский Никита Федорович
Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Агрипина Федоровна
Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1831
Сын: Васинский Сергей Фёдорович
Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1833
Сын: Васинский Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васинский Василий Федорович
Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васинский Данил Федорович
Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович
Смерть
До 1849
Благовещенский завод