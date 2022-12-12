Васинская Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васинская Татьяна

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1799

Дата смерти

До 1849

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1817

Сын: Васинский Александр Федорович

Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1819

Сын: Васинский Никита Федорович

Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Агрипина Федоровна

Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1831

Сын: Васинский Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1833

Сын: Васинский Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васинский Василий Федорович

Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васинский Агей Федорович

Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васинский Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васинский Данил Федорович

Отец ребёнка: Васинский Федор Иванович

Смерть
До 1849
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
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