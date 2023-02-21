Васинский Агей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васинский Федор Иванович
Мать: Васинская Татьяна
Рождение ребёнка
15.08.1873
Дочь: Евдокия Агеевна
Мать ребёнка: Васинская Фекла Филаретовна
Рождение ребёнка
25.11.1875
Мать ребёнка: Васинская Фекла Филаретовна
Рождение ребёнка
22.08.1888
Сын: Васинский Александр Агеевич
Мать ребёнка: Васинская Фекла Филаретовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Агеевна
Мать ребёнка: Васинская Фекла Филаретовна
Смерть
Неизвестно