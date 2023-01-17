Васинский Никита Федорович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Васинский Федор Иванович
Мать: Васинская Татьяна
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Настасья Никитична
Мать ребёнка: Васинская Анна Ивановна
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Васинская Анна Ивановна
Благовещенский завод
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васинская Анна Ивановна
Смерть
1852
Благовещенский завод