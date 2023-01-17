Васинский Никита Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасинский Никита Федорович

Васинский Никита Федорович

avatar

Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1819

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Васинский Федор Иванович

Мать: Васинская Татьяна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Настасья Никитична

Мать ребёнка: Васинская Анна Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1849

Сын: Васинский Сергей Никитич

Мать ребёнка: Васинская Анна Ивановна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васинская Анна Ивановна

Смерть
1852
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close