Васинская Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Настасья Никитична
Отец ребёнка: Васинский Никита Федорович
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Васинский Никита Федорович
Благовещенский завод
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно