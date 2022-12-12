Васинская Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васинская Анна Ивановна

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Настасья Никитична

Отец ребёнка: Васинский Никита Федорович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1849

Сын: Васинский Сергей Никитич

Отец ребёнка: Васинский Никита Федорович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Благовещенский завод
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васинский Никита Федорович

Смерть
Неизвестно
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