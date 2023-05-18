Васинский Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Васинский Федор Иванович
Мать: Васинская Татьяна
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Варвара Александровна
Мать ребёнка: Васинская Настасья Андреевна
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1843
Сын: Васинский Григорий Александрович
Мать ребёнка: Васинская Настасья Андреевна
Благовещенский завод
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Фёкла Александровна
Мать ребёнка: Васинская Настасья Андреевна
Благовещенский завод
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно